San Colombano si prepara al memorial Bombardi | pallavolo storicità e l' immancabile piadina fritta

Da forlitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Torna il torneo misto di pallavolo "VI° Memorial Giorgio Bombardi", ospitato nella tradizionale cornice del campetto della chiesa di San Colombano. La storica manifestazione, giunta quest'anno alla sua 21esima edizione, fondata da Giorgio Bombardi — che per primo la introdusse — è oggi portata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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