A San Colombano si inaugura il nuovo ponte sul rio San Giorgio
Si è svolto sabato, alla presenza di numerosi cittadini e residenti della frazione, il taglio del nastro per il nuovo ponte sul rio San Giorgio, conosciuto dai residenti come il "Ponte delle Bissi". Si tratta di un'opera molto attesa dalla comunità di San Colombano, realizzata grazie a un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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