Salvo lo speleologo bloccato nella grotta in Piemonte estratto dopo 12 ore

Da webmagazine24.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno speleologo italiano è stato estratto dopo essere rimasto bloccato per 12 ore nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel cuneese. Il soccorso alpino è intervenuto e lo ha portato in superficie. La grotta si trova a circa 120 metri di profondità. Nessuna informazione sulle condizioni dell’uomo dopo il salvataggio.

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(Adnkronos) – E' stato salvato dal soccorso alpino lo speleologo italiano bloccato da ieri nella Grotta dei Cinghiali Volanti nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo, a circa 120 metri di profondità. L'uomo, che era rimasto bloccato da un masso che gli immobilizzava una gamba, è stato fatto uscire dalla grotta questa mattina intorno. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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