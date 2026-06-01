Salvo lo speleologo bloccato nella grotta in Piemonte estratto dopo 12 ore

Notizia in breve

Uno speleologo italiano è stato estratto dopo essere rimasto bloccato per 12 ore nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel cuneese. Il soccorso alpino è intervenuto e lo ha portato in superficie. La grotta si trova a circa 120 metri di profondità. Nessuna informazione sulle condizioni dell’uomo dopo il salvataggio.