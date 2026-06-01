Salvo lo speleologo bloccato nella grotta in Piemonte estratto dopo 12 ore
Uno speleologo italiano è stato estratto dopo essere rimasto bloccato per 12 ore nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel cuneese. Il soccorso alpino è intervenuto e lo ha portato in superficie. La grotta si trova a circa 120 metri di profondità. Nessuna informazione sulle condizioni dell’uomo dopo il salvataggio.
(Adnkronos) – E' stato salvato dal soccorso alpino lo speleologo italiano bloccato da ieri nella Grotta dei Cinghiali Volanti nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo, a circa 120 metri di profondità. L'uomo, che era rimasto bloccato da un masso che gli immobilizzava una gamba, è stato fatto uscire dalla grotta questa mattina intorno. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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