Salvato lo speleologo intrappolato nella grotta dei Cinghiali Volanti nel Cuneese Estratto vivo dopo 12 ore
Un giovane speleologo è stato estratto vivo dopo 12 ore dalla grotta dei Cinghiali Volanti, a 120 metri di profondità sulle montagne di Garessio. È stato ritrovato questa mattina, dopo che era rimasto intrappolato ieri. La squadra di soccorso ha lavorato tutta la notte per raggiungerlo e portarlo in superficie. Nessuna informazione è stata fornita sulle sue condizioni di salute. La grotta si trova in provincia di Cuneo.
Cuneo, 1 gennaio 2026 – La buona notizia è arrivata. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5,40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del Soccorso Alpino e Speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria che hanno lavorato incessantemente dalle 17 di ieri per salvare uno speleologo rimasto bloccato a 120 metri di profondità. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto vivo ed è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Temi più discussi: Speleologo incastrato a 120 metri di profondità in una grotta nel Cuneese; Salvato lo speleologo intrappolato a -120 metri nella Grotta dei Cinghiali Volanti; Cuneo, salvato lo speleologo intrappolato nella grotta dei cinghiali volanti; Salvato lo speleologo intrappolato nella grotta dei Cinghiali Volanti nel Cuneese. Estratto vivo dopo 12 ore.
È stato estratto vivo dopo 12 ore lo speleologo rimasto intrappolato a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. L'intervento di soccorso ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del Soccorso Alp facebook
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