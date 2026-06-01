Un giovane speleologo è stato estratto vivo dopo 12 ore dalla grotta dei Cinghiali Volanti, a 120 metri di profondità sulle montagne di Garessio. È stato ritrovato questa mattina, dopo che era rimasto intrappolato ieri. La squadra di soccorso ha lavorato tutta la notte per raggiungerlo e portarlo in superficie. Nessuna informazione è stata fornita sulle sue condizioni di salute. La grotta si trova in provincia di Cuneo.

Cuneo, 1 gennaio 2026 – La buona notizia è arrivata. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5,40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del Soccorso Alpino e Speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria che hanno lavorato incessantemente dalle 17 di ieri per salvare uno speleologo rimasto bloccato a 120 metri di profondità. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto vivo ed è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Salvato lo speleologo intrappolato nella grotta dei Cinghiali Volanti nel Cuneese. Estratto vivo dopo 12 ore

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