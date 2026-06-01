Dopo 12 ore di operazioni di salvataggio, un giovane speleologo è stato estratto questa mattina alle 5.40 dalla grotta dei Cinghiali Volanti, a Garessio. Era rimasto intrappolato a 120 metri di profondità nel tardo pomeriggio di ieri. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberarlo, e al momento è stato dichiarato in buone condizioni di salute. La ricerca di eventuali altri coinvolti non è stata resa nota.

Sano e salvo, dopo 12 ore intrappolato a 120 metri di profondità.E’ stato estratto alle 5.40 di questa mattina il 20enne ligure che dal tardo pomeriggio era bloccato nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. A dare l’allarme erano stati i suoi compagni di escursione. Secondo una prima ricostruzione si è verificato un improvviso distacco di un masso al passaggio del gruppo degli speleologi. La grossa pietra ha bloccato la gamba di uno di loro a quel punto impossibilitato a muoversi. Le squadre di pronto intervento del Soccorso alpino e speleologico nella tarda serata di ieri hanno raggiunto l’infortunato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Salvato dopo 12 ore lo speleologo intrappolato nelle montagne di Cuneo

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Speleologo intrappolato a 120 metri nella grotta di Garessio: salvato dopo 12 ore

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Speleologo salvato dopo 12 ore nella grotta dei Cinghiali Volanti x.com

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