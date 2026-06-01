Un giovane speleologo è stato estratto dopo essere rimasto intrappolato per 12 ore nella Grotta dei Cinghiali Volanti a Garessio. L’intervento del Soccorso alpino e speleologico è stato determinante per il salvataggio. Dopo essere stato recuperato, il 20enne è stato trasportato in ospedale per accertamenti. La grotta si trova in provincia di Cuneo, e le operazioni di soccorso sono durate tutta la notte.

Ore di paura nella Grotta dei Cinghiali Volanti a Garessio. Decisivo l’intervento del Soccorso alpino e speleologico: il 20enne è stato trasportato in ospedale per accertamenti Una complessa operazione di soccorso svolta nella notte a Garessio in provincia di Cuneo si è conclusa con un lieto fine. Uno speleologo di 20 anni, residente in Liguria, è stato tratto in salvo dopo essere rimastointrappolato all’interno della Grotta dei Cinghiali Volanti a causa di un enorme masso che gli aveva bloccato le gambe, impedendogli qualsiasi movimento. L’incidente si è verificato durante un’escursione speleologica effettuata insieme ad altri compagni. Secondo le prime ricostruzioni, una roccia di circa 250 kg si sarebbe improvvisamente staccata dalla parete, finendo sull’arto del giovane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cuneo, speleologo intrappolato in una grotta: salvato dopo 12 ore

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Salvato lo speleologo intrappolato a -120 metri nella Grotta dei Cinghiali Volanti a Cuneo

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