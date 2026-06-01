Salute | Tagliabue Sinu ‘premiamo giovani ricercatori impegnati nell’invecchiamento in salute’

La Società italiana di nutrizione umana ha annunciato l’intenzione di premiare giovani ricercatori impegnati nello studio dell’invecchiamento in salute. La società si impegna a sostenere la ricerca scientifica e a favorire la collaborazione tra i ricercatori emergenti, che sono numerosi al congresso nazionale. La decisione è stata comunicata durante l’evento, senza ulteriori dettagli sui premi o sui criteri di selezione.

“La mission della Sinu - Società italiana di nutrizione umana è promuovere la ricerca scientifica e, in particolare, favorire il lavoro e la collaborazione tra i giovani ricercatori, che sono la forza della società e sono presenti in grande numero a questo congresso nazionale. Per questo motivo la Sinu ha deciso di accettare con grande piacere la proposta di Fondazione Danone di portare alla II edizione il rinnovo del Premio Andrea Ghiselli, destinato a premiare i giovani ricercatori che hanno compilato una tesi di dottorato sulla tematica dell'impegno impatto della nutrizione sul percorso di invecchiamento in salute”. Lo ha detto Anna Tagliabue, presidente Sinu - Società italiana di nutrizione umana, nel corso del 46esimo Congresso Nazionale Sinu, in programma a Bergamo presso il Centro Congressi Giovanni XXIII dal 27 al 29 maggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Salute: Tagliabue (Sinu), premiamo giovani ricercatori impegnati nellinvecchiamento in salute

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