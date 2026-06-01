Un premio dedicato a un ricercatore italiano è stato istituito attraverso una collaborazione tra la Società italiana di nutrizione umana e una fondazione legata a un'azienda alimentare. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle due organizzazioni e si è focalizzata sulla figura di Andrea Ghiselli. La premiazione si è svolta per riconoscere il contributo del ricercatore nel campo della nutrizione. La collaborazione mira a promuovere studi e iniziative nel settore della salute e dell’alimentazione.

“Oggi parliamo del premio dedicato ad Andrea Ghiselli, istituito grazie alla collaborazione fra Sinu - Società italiana di nutrizione umana e Fondazione Istituto Danone. Partiamo da questo premio perché le ricerche sull'invecchiamento stanno esplodendo e si sta analizzando un organo che fino a qualche anno fa non era considerato nell'invecchiamento: i batteri che si trovano dentro il nostro intestino. Essi, infatti, rappresentano un organo che è stato chiamato negletto, ma in realtà molto importante. Nell'approfondimento scientifico, che ho appena finito di presentare, ho cercato di rappresentare le funzioni di questo organo, come mai questa... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Salute: Morelli (Fondazione Istituto Danone), ‘microbiota e nutrizione aspetti chiave per invecchiamento in salute’

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Salute: Morelli (Fondazione Istituto Danone), microbiota e nutrizione aspetti chiave per

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