Durante il Congresso Sinu, la Fondazione Istituto Danone ha annunciato la seconda edizione del Premio Andrea Ghiselli, dedicato alla ricerca nutrizionale. La fondazione conferma così il suo impegno nel sostenere studi e progetti nel settore. La presentazione è avvenuta nel corso di un evento dedicato alla salute, con la partecipazione di esperti e rappresentanti del settore.

Fondazione Istituto Danone conferma il proprio sostegno alla ricerca nutrizionale partecipando al 46° Congresso Nazionale Sinu - Società italiana di nutrizione umana, ospitato a Bergamo, con iniziative scientifiche e il lancio della seconda edizione del Premio Andrea Ghiselli, dedicato ai giovani ricercatori. Ampio spazio anche agli studi sul microbiota intestinale e sul suo ruolo nei processi di invecchiamento e nella salute metabolica. A vincere la prima edizione del Premio Andrea Ghiselli è stata la dottoressa Sofia Lotti dell’Università degli Studi di Firenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Salute: Fondazione Danone lancia II edizione Premio Andrea Ghiselli al Congresso Sinu

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