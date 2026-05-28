Durante il 46esimo congresso nazionale Sinu a Bergamo, l'Istituto Danone ha presentato studi sul microbiota e sull'invecchiamento sano, confermando il suo impegno nel supporto alla ricerca nutrizionale. La partecipazione si è svolta dal 27 al 29 maggio, coinvolgendo esperti e ricercatori nel settore. La fondazione ha evidenziato l’importanza di approfondimenti scientifici in questi ambiti, senza ulteriori dettagli su studi specifici o risultati presentati.

Roma, 28 mag. (Adnkronos Salute) - Fondazione Istituto Danone conferma il proprio impegno a supporto del sapere scientifico e del progresso nella ricerca nutrizionale partecipando al 46esimo congresso nazionale Sinu – Società italiana di nutrizione umana, a Bergamo dal 27 al 29 maggio. In un momento in cui alimentazione, prevenzione e invecchiamento in salute sono concetti sempre più centrali nel dibattito pubblico, la partecipazione della Fondazione all'importante appuntamento scientifico nazionale dedicato alla nutrizione rappresenta un'occasione rilevante per riaffermare il valore della scienza e del rigore metodologico, e per rafforzare l'impegno nella promozione, amplificazione e sostegno alla ricerca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Istituto Danone al congresso Sinu, focus su microbiota e invecchiamento sano

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