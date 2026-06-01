Il premio Ghiselli è stato assegnato a un ricercatore per il suo lavoro di dottorato svolto in tre anni. Il riconoscimento è anche attribuito al gruppo di ricerca di cui fa parte, sottolineando il suo contributo nel progresso dello studio. Il premio viene considerato un riconoscimento importante per il lavoro di squadra e la ricerca condotta.

“Questo premio rappresenta un riconoscimento importante e bellissimo, attribuito al mio lavoro di dottorato svolto in questi tre anni, ma è un riconoscimento anche per il lavoro del mio gruppo di ricerca, senza il quale non sarebbe stato possibile portare avanti questo studio. Inoltre, questo premio ha dato importanza alla passione e all'impegno che abbiamo messo nel nostro lavoro e per questo ringrazio con il cuore la Fondazione Istituto Danone e la Sinu - Società italiana di nutrizione umana per aver deciso di attribuirlo alla mia tesi di dottorato”. Così Sofia Lotti, vincitrice della prima edizione del Premio Andrea Ghiselli, intervenendo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Salute: Lotti, premio Ghiselli è riconoscimento a lavoro di squadra e ricerca

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