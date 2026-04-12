Ricerca | premio Regina Elena 2026 riconoscimento a Giorlandino di Artemisialab

Durante la seconda edizione del premio internazionale “Regina Elena” 2026, svoltasi presso Palazzo Valentini, Artemisialab ha ottenuto un riconoscimento per il suo contributo alla ricerca. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse realtà del settore scientifico, con Artemisialab che si è distinta durante la premiazione. Il premio è stato consegnato in un evento che ha riunito rappresentanti di vari enti e istituzioni.

In occasione della seconda edizione del premio internazionale per la ricerca “Regina Elena” 2026, che si è svolta presso il prestigioso Palazzo Valentini, Artemisialab ha confermato il suo ruolo di protagonista nell’evento, ricevendo un importante riconoscimento. Questo è stato conferito a Maria Stella Giorlandino, presidente dei centri diagnostici, per il suo incessante impegno nello sviluppo della diagnostica avanzata, nella promozione della prevenzione e nel miglioramento continuo della qualità dei servizi sanitari. È quanto si legge in una nota ufficiale. La cerimonia, ospitata nella rinomata sala Di Liegro, ha visto la partecipazione di...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Ricerca: premio Regina Elena 2026, riconoscimento a Giorlandino di Artemisialab ArtemisiaLab protagonista al Premio Regina Elena 2026: riconoscimento a Maria Stella GiorlandinoIn occasione della seconda edizione del Premio Internazionale per la Ricerca “Regina Elena” 2026, svoltasi presso Palazzo Valentini, ArtemisiaLab si... Premio AIRH 2026, a Roma il riconoscimento per la ricerca medico-scientificaRoma, 3 aprile 2026 – Torna l’iniziativa dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv (AIRH) a favore della Ricerca medico-scientifica,...