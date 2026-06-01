Salto di categoria Novara Basket conquista la promozione in serie C

Notizia in breve

Il Novara Basket ha ottenuto la promozione in serie C Interregionale dopo aver vinto sul campo di Asti. La squadra, che giocava nel campionato di Dr1, l’ex serie D, ha concluso la stagione con questa vittoria. La promozione rappresenta il risultato di una serie di partite disputate durante l’intera stagione. La squadra ha raggiunto l’obiettivo senza ulteriori incontri di playoff o spareggi. La vittoria permette al club di salire di categoria direttamente.