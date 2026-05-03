Prima categoria Al via la festa a Potenza Picena Centrato il salto in Promozione

A Potenza Picena si celebra la promozione in Promozione dopo la vittoria della squadra locale. La squadra ha centrato l’obiettivo nel match decisivo, portando i tifosi a festeggiare lungo le strade della città. La partita si è conclusa con un risultato positivo, assicurando alla formazione il salto di categoria. I supporter si sono radunati per celebrare questa conquista, che segna un momento importante per il club e la comunità.

È festa a Potenza Picena per il ritorno in Promozione con i tifosi che esultano per la vittoria del campionato di Prima categoria grazie a 18 vittorie e 7 pareggi in 29 gare; e sabato sarà una festa ancora più grande quando la squadra di Marco Comotto si congederà sul suo campo nel match interno con la Belfortese che sancirà la fine del campionato. La Folgore Castelraimondo pareggia in casa nel recupero segnando due gol all’Appignanese. I risultati della penultima giornata: Belfortese-Elite Tolentino 2-2 (9’ aut., 20’ Ulivello, 6’ st Palazzetti, 18’ st Consoli); Folgore Castelraimondo-Appignanese 2-2 (11’ Wali, 15’ st Capenti, 47’ st e 51’ st Rocci); Montegiorgio-Montecassiano 4-2 (5’ Chiaraberta, 45’ Olivieri, 6’ st Mongiello, 8’ st rig.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Al via la festa a Potenza Picena. Centrato il salto in Promozione Notizie correlate Prima categoria, le previsioni di ortolani. "Potenza Picena avvantaggiato nel derby contro Porto Potenza»Il turno in Prima categoria è presentato da Angelo Ortolani (foto), allenatore dell’Appignanese. Prima categoria. Folgore e Potenza Picena al tappeto. Blitz dell’Elite a MontecassianoIl Potenza Picena cade a Porto Recanati mentre la Folgore Castelraimondo torna a mani vuote da Montegiorgio: perdono le due leader del girone C di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: PRIMA. Il Potenza Picena vince lo scontro al vertice ed avvicina la Promozione; I risultati e le classifiche dalla Prima alla Terza categoria; Festa giallorossa: POTENZA PICENA in Promozione!; Prima Categoria / Il Castelbellino non si ferma più: 1-2 alla Filottranese al 93' e +12 sul 15° posto. Prima categoria. Tra Potenza Picena e Folgore Castelraimondo è la sfida che mette in palio il primo postoDomenica la leader Potenza Picena riceve la visita della Folgore Castelraimondo, seconda a un punto: il campionato di ... msn.com Prima categoria. Ortolani: Potenza Picena può festeggiare la vittoria del campionato»Oggi alle 16.30 si gioca il penultimo turno nel girone C di Prima categoria con il Potenza Picena che ha il match ball per centrare la promozione. Angelo Ortolani, allenatore dell’Appignanese, present ... sport.quotidiano.net Potenza Picena MC - facebook.com facebook