Prima categoria Acqualagna è qui la festa per il salto di categoria Manuelli Piobbico | L’obiettivo un bel finale
Oggi ad Acqualagna si terrà una celebrazione per la promozione in Prima categoria della squadra locale, la Falco Acqualagna, che ha conquistato il titolo già sabato scorso nel campionato 2025-26. La vittoria ha portato entusiasmo tra i tifosi e i membri del club, e l’allenatore di Piobbico ha commentato che l’obiettivo è arrivato con un risultato positivo. La festa segue il successo ottenuto dalla squadra in questa stagione.
In Prima categoria oggi sarà festa per la Falco Acqualagna, già vincitrice da sabato scorso del campionato 2025-26. Il secondo posto lo si è assicurato l’ Atletico Mondolfo 1952 che se riuscisse a mantenere o migliorare gli attuali 10 punti di vantaggio sulla terza in graduatoria (l’Avis Montecalvo) andrebbe direttamente allo spareggio promozione con la vincente dei playoff del girone B e quindi i playoff del girone A non si disputerebbero. Guardando in basso due le retrocessioni certe: quella del Csi Delfino Fano e del Muraglia (questa per la forbice dei 10 punti). Da definire le due squadre che affronteranno i playout. Si gioca in contemporanea su tutti i campi alle ore 16,30.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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