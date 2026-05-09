Prima categoria Acqualagna è qui la festa per il salto di categoria Manuelli Piobbico | L’obiettivo un bel finale

Oggi ad Acqualagna si terrà una celebrazione per la promozione in Prima categoria della squadra locale, la Falco Acqualagna, che ha conquistato il titolo già sabato scorso nel campionato 2025-26. La vittoria ha portato entusiasmo tra i tifosi e i membri del club, e l’allenatore di Piobbico ha commentato che l’obiettivo è arrivato con un risultato positivo. La festa segue il successo ottenuto dalla squadra in questa stagione.

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