Salis firma l’accordo con la città di Galatone | Un’occasione per cittadini imprese e istituzioni

Oggi a Lecce è stato firmato un accordo di amicizia tra le città di Genova e Galatone, un comune di circa 15.000 abitanti nella provincia salentina. La firma è avvenuta in un evento pubblico, con rappresentanti delle due amministrazioni presenti. L’accordo mira a favorire scambi e collaborazioni tra cittadini, imprese e istituzioni di entrambe le realtà.

È stato firmato oggi a Lecce l’accordo di amicizia tra le città di Genova e Galatone, comune di circa 15mila abitanti nella provincia del capoluogo salentino. La sindaca Salis ha siglato l’atto che celebra un’antica amicizia tra le due città, nata tra il XV e il XVII secolo, epoca in cui le due. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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