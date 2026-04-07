Filiera aeronautica al Dac la firma dell’accordo tra Leonardo Elicotteri e imprese campane

Venerdì 10 aprile alle 9 presso la Sala Saffo del Dac a Città della Scienza si svolgerà la cerimonia di firma di un accordo tra Leonardo Elicotteri e due aziende della regione campana. L’evento si tiene nel contesto della filiera aeronautica e vedrà la partecipazione delle imprese coinvolte, Ompm e Sapa. La firma si inserisce in un progetto di collaborazione tra le parti.

Si terrà venerdì 10 aprile, alle ore 9, presso la Sala Saffo del Dac – Distretto Aerospaziale della Campania a Città della Scienza, l’evento di sottoscrizione dell’accordo tra Leonardo Elicotteri e le prime due imprese campane coinvolte, Ompm e Sapa. L’intesa rappresenta un passaggio strategico per il rafforzamento della filiera aeronautica e manifatturiera ad alta tecnologia della regione, valorizzando competenze, capacità produttive e prospettive di sviluppo del sistema industriale locale. Un passo strategico per la Campania L’accordo mira a consolidare il ruolo della Campania come polo di eccellenza nel settore aerospaziale, creando sinergie tra le imprese regionali e una delle principali realtà industriali italiane a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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