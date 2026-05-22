Secondo la divulgatrice Virginia Colucci, la protezione della natura rappresenta una decisione logica per cittadini, istituzioni e imprese. In Italia, la principale sfida riguarda il consumo di suolo. A livello globale, più della metà del PIL dipende dai servizi forniti dalla natura, mentre in Europa il 72% delle aziende utilizza almeno un servizio ecosistemico come acqua pulita, impollinazione o fertilità del suolo. Questi dati evidenziano il legame stretto tra economia e ambiente.

C’è quindi da festeggiare quando un angolo di natura viene messo nelle condizioni di esprimere nuovamente tutta la sua potenzialità. Che è quello che potrebbe succedere in un prossimo futuro nell’Oasi della Biodiversità di Pavia, nata grazie a un progetto di 3Bee e Fondazione LGH; qui, in poco tempo, l'indice Mean Species Abundance (MSA), che misura la salute di un ecosistema, è passato da 39,7 a 64,6. Un balzo – ci spiegano – che, in termini ecologici, equivale a passare da un paesaggio degradato a uno in piena rinascita. Di questo caso e del perché dovremmo dedicare tempo, energia e denaro, al contenimento dei danni che abbiamo provocato agli ecosistemi, abbiamo parlato con Virginia Castellucci, divulgatrice sui temi della biodiversità ed Head of sustanability di 3Bee. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La divulgatrice Virginia Colucci: «Proteggere la natura è la scelta più razionale che cittadini, istituzioni e imprese possano fare. La sfida in Italia? Il consumo di suolo»

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