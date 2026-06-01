Salerno rinviata al 3 giugno la sospensione idrica nei rioni collinari
La sospensione idrica nei rioni collinari di Salerno è stata rinviata al 3 giugno 2026. La decisione riguarda le aree interessate dalla mancanza di fornitura di acqua potabile, originariamente programmata per altre date. La sospensione era stata annunciata come parte di interventi di manutenzione e miglioramento delle reti di distribuzione. La data di inizio dell’interruzione è stata spostata di circa due anni rispetto alla pianificazione iniziale.
Rinviata al 3 giugno 2026 la sospensione idrica prevista nei rioni collinari di Salerno. L’interruzione, inizialmente programmata per il 28 maggio, è stata posticipata a causa di problematiche tecniche legate alla complessità dell’intervento di riparazione sulla Condotta Integrativa nel Comune di San Cipriano Picentino, in località Pezzano. A comunicarlo è Ausino S.p.A. – Servizi Idrici, che ha reso noto il nuovo calendario dei disagi. La sospensione del servizio partirà dalle ore 14 di mercoledì 3 giugno 2026. Le zone interessate dalle ore 14. A partire dalle ore 14 del 3 giugno sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti zone: Ogliara, Montecasino, Via Breccia, Via Fuardo, Sant’Angelo di Ogliara, Via Cavolella;. 🔗 Leggi su Zon.it
Segui gli aggiornamenti su Salerno.
Notizie e thread social correlati
Guasto alla condotta, rinviata la sospensione idrica sui rioni collinari: i nuovi disagiLa sospensione dell’erogazione idrica prevista per il 28 maggio sui rioni collinari è stata rinviata a causa di un guasto alla condotta.
Perdita nella condotta, scatta la sospensione idrica nelle frazioni collinari di SalernoUna perdita sulla condotta adduttrice nel territorio di San Cipriano Picentino ha portato alla sospensione dell’erogazione idrica nelle frazioni...
Argomenti più discussi: Brioschi, assemblea approva bilancio 2025 con perdita di 4,3 milioni rinviata a nuovo; Sindaci per sempre; I dati del registro tumori: Agro nocerino-sarnese e Piana del Sele maglia nera nel salernitano; Sospensione idrica a Salerno, Ausino rinvia intervento su condotta al 3 giugno - Salernonotizie.it.
È stata rinviata al 15 giugno (ore 11.30) la presentazione del Progetto Sociale Tutti in Campo, realizzato dalla sezione Triathlon del Circolo Canottieri Napoli, per sopraggiunti impegni del dottor ... . leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it . #circolocanottieri facebook