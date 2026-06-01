salerno rinviata al 3 giugno la sospensione idrica nei rioni collinari

Notizia in breve

La sospensione idrica nei rioni collinari di Salerno è stata rinviata al 3 giugno 2026. La decisione riguarda le aree interessate dalla mancanza di fornitura di acqua potabile, originariamente programmata per altre date. La sospensione era stata annunciata come parte di interventi di manutenzione e miglioramento delle reti di distribuzione. La data di inizio dell’interruzione è stata spostata di circa due anni rispetto alla pianificazione iniziale.