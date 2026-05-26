Perdita nella condotta scatta la sospensione idrica nelle frazioni collinari di Salerno

Notizia in breve

Una perdita sulla condotta adduttrice nel territorio di San Cipriano Picentino ha portato alla sospensione dell’erogazione idrica nelle frazioni collinari di Salerno. La società che gestisce il servizio ha comunicato che, per effettuare i lavori di riparazione, l’acqua è stata temporaneamente interrotta. La sospensione riguarda le zone interessate fino al completamento delle operazioni di riparazione. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui tempi di ripristino.