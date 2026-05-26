Perdita nella condotta scatta la sospensione idrica nelle frazioni collinari di Salerno
Una perdita sulla condotta adduttrice nel territorio di San Cipriano Picentino ha portato alla sospensione dell’erogazione idrica nelle frazioni collinari di Salerno. La società che gestisce il servizio ha comunicato che, per effettuare i lavori di riparazione, l’acqua è stata temporaneamente interrotta. La sospensione riguarda le zone interessate fino al completamento delle operazioni di riparazione. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui tempi di ripristino.
La Ausino S.p.A.– Servizi Idrici fa sapere che, a seguito del rinvenimento di una perdita idrica sulla condotta adduttrice integrativa nel tenimento del Comune di San Cipriano Picentino, al fine di poter procedere con la riparazione, è costretta a sospendere l’erogazione sulla rete idrica dalle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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