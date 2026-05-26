De Filippo vara la nuova giunta | Sferragatta al Bilancio Bove e Cioffi nuovi assessori
Il sindaco di Maddaloni ha annunciato la composizione della nuova giunta comunale. Sono stati nominati due nuovi assessori, uno al Bilancio e l’altro a Città. La formazione dell’esecutivo è stata ufficializzata e sarà in carica nei prossimi mesi. Non sono stati comunicati dettagli sulle deleghe o sui nomi degli assessori. La giunta assume il ruolo di guidare l’amministrazione locale fino alla prossima tornata elettorale.
Il sindaco Andrea De Filippo ha ufficializzato la nuova giunta comunale di Maddaloni, definendo il nuovo assetto amministrativo che guiderà Palazzo di Città nei prossimi mesi.Tra le principali novità spiccano gli ingressi di Nunzio Sferragatta, che assume le deleghe al Bilancio e Contenzioso. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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