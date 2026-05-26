De Filippo vara la nuova giunta | Sferragatta al Bilancio Bove e Cioffi nuovi assessori

Notizia in breve

Il sindaco di Maddaloni ha annunciato la composizione della nuova giunta comunale. Sono stati nominati due nuovi assessori, uno al Bilancio e l’altro a Città. La formazione dell’esecutivo è stata ufficializzata e sarà in carica nei prossimi mesi. Non sono stati comunicati dettagli sulle deleghe o sui nomi degli assessori. La giunta assume il ruolo di guidare l’amministrazione locale fino alla prossima tornata elettorale.