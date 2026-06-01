Proclamazione sindaco di Salerno la strana scelta di De Luca | iniziato il toto-assessori

La proclamazione di Vincenzo De Luca a sindaco di Salerno si è svolta questa mattina alle nove, presso il municipio. Dopo la formalità, è iniziato il toto-assessori con le candidature che circolano tra le forze politiche. La nomina ufficiale dei componenti della giunta non è ancora stata annunciata. De Luca ha già incontrato alcuni rappresentanti politici per discutere le nomine. La composizione della nuova squadra di governo resta da definire nei prossimi giorni.

Tempo di lettura: 2 minuti La proclamazione ufficiale dell’elezione di Vincenzo De Luca a sindaco di Salerno è avvenuta questa mattina, poco dopo le nove a Palazzo di Citta. Qui, la segretaria generale del Comune, Ornella Menna, ha certificato formalmente il risultato uscito dalle urne. Un passaggio istituzionale atteso, che segna l’avvio della nuova consiliatura e chiude definitivamente la fase elettorale. Già venerdì, il commissario di Salerno Vincenzo, panico con una lettera aveva salutato la città. Alla breve cerimonia, tuttavia, si è registrata l’assenza del neo sindaco. Come già preannunciato nei giorni scorsi, De Luca non si è presentato alla proclamazione, mantenendo la linea di riservatezza che ha caratterizzato le sue prime ore post?voto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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