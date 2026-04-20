Nino Savastano si candida alle prossime elezioni comunali di Salerno nella lista Progressisti per Salerno. La sua candidatura si inserisce nell’ambito delle strategie politiche legate alle consultazioni elettorali e mira a rafforzare la presenza del partito nel consiglio comunale. Savastano ha annunciato il suo impegno con l’obiettivo di contribuire alle attività istituzionali del territorio.

Nino Savastano punta a rientrare nelle dinamiche del consiglio comunale di Salerno candidandosi nella lista Progressisti per Salerno, unendo la sua esperienza alle strategie di Vincenzo De Luca in vista delle prossime consultazioni elettorali. Il ritorno dell’ex assessore alle politiche sociali e già membro della commissione regionale per le politiche sociali mira a consolidare un modello amministrativo che ha puntato storicamente sulla trasformazione urbanistica e sull’integrazione tra i quartieri periferici e il cuore della città. Il rilancio di una figura storica nel salernitano. La candidatura di Nino Savastano non rappresenta solo un.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nino Savastano torna a Salerno: l’esperienza per il sociale

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