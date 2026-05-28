Salerno prime ipotesi per la nuova giunta | carico di ex

A Salerno si stanno valutando le prime ipotesi per la composizione della nuova giunta, con particolare attenzione ai consiglieri più votati. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, e tra i potenziali assessori si registra un numero consistente di ex componenti. Le candidature sono al centro di discussioni e aspettative, mentre le scelte definitive non sono ancora state annunciate.

Tempo di lettura: 2 minuti Bocche cucite tra i papabili neoassessori della giunta Vincenzo De Luca. Nessuno si sbilancia, ma è tra i consiglieri che hanno raccolto più preferenze che si concentrano attese, pressioni e ambizioni. In questo gruppo rientrano quasi tutti gli assessori uscenti della giunta Napoli, e il rischio è quello di ritrovarsi con una squadra molto simile alla precedente, in contrasto con la promessa del nuovo sindaco di imprimere un cambio di passo e un rinnovamento reale al governo del capoluogo. L’unico a mostrarsi certo di un ritorno operativo accanto al neosindaco è Nino Savastano, il più votato in assoluto e storico collaboratore di De Luca, già assessore alle Politiche sociali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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