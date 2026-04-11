A due passi dal mare il nuovo singolo di Giusy Ferreri

Il 10 aprile è stato pubblicato il nuovo singolo di Giusy Ferreri intitolato “A due passi dal mare”. La canzone è disponibile in radio e in formato digitale, distribuita da Warner Music Italia. Il brano è stato scritto da Matteo Buzzanca ed Eugenio Darie e prodotto dalla casa discografica RaiCom.

MILANO – E’ uscito il 10 aprile, in radio e in digitale, “A due passi dal mare” (Edizioni Musicali RaiCom, distribuzione ADAWarner Music Italia), nuovo singolo interpretato da Giusy Ferreri, scritto da Matteo Buzzanca con Eugenio Darie. Il brano è la title track della colonna sonora della nuova serie TV coprodotta da Rai Fiction e Rodeo Drive “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, che andrà in onda in prima visione su Rai 1 dal 12 aprile. La voce di Giusy Ferreri si fa interprete di un brano solenne ed elegante, con un sapore orchestrale di rara intensità che eleva il graffio unico di Giusy a una dimensione cinematografica. Un’opera che traduce in musica il fascino della penisola sorrentina, un tema iconico che accompagnerà il pubblico in ogni puntata.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “A due passi dal mare”, il nuovo singolo di Giusy Ferreri Leggi anche: Francesco Renga sarà in gara a Sanremo 2026 con Il meglio di me: dal significato del suo brano al duetto con Giusy Ferreri, ecco cosa ci ha raccontato Giusy Ferreri a Cinquefrondi: il tour 2026 parte in CalabriaL’estate calabrese si prepara a ricevere un evento di portata nazionale con l’arrivo di Giusy Ferreri a Cinquefrondi, prevista per l’8 maggio nella... DELIA canta Dolcenera di Fabrizio De André | X Factor 2025 Live 3