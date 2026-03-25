Salento raid incendiario contro un bar all' alba

Nella prima mattinata di oggi, intorno alle 6:30, un incendio ha interessato un bar situato in via Montegrappa a Squinzano. I carabinieri della stazione locale sono intervenuti sul luogo per accertare quanto accaduto e avviare le indagini. L'incendio ha causato danni alla struttura, ma non si sono verificati feriti. La procura ha aperto un procedimento per fare luce sull’episodio.

Raid incendiario all'alba di oggi al bar Ristoro a Squinzano. Intorno alle 06:30, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Montegrappa al civico 149, presso il Bar “Ristoro”, attività commerciale inaugurata appena una settimana fa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ignoti hanno agito nel corso della notte prendendo di mira le strutture esterne del locale. I malviventi hanno dapprima lacerato il telo dell’ombrellone del gazebo e successivamente appiccato il fuoco alla pedana in legno sottostante, utilizzando del liquido infiammabile per alimentare le fiamme. Sul posto sono in corso i rilievi tecnici per accertare l'esatta dinamica dell'evento e quantificare i danni che, da una prima stima, risulterebbero ingenti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, raid incendiario contro un bar all'alba Articoli correlati Attentato incendiario contro la ferrovia delle Olimpiadi: nessuna rivendicazione. Sabotaggio sicuro ma mano inespertaAbbadia Lariana (Lecco), 12 febbraio 2026 – Ancora nessuna rivendicazione per l'attentato incendiario dell'altra notte contro la ferrovia delle... Fuoco nel Salento. Divampano due incendi poco prima dell’alba, distrutte altrettante autoTanti gli interventi, nelle scorse ore, dei vigili del fuoco del comando provinciale.