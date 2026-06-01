Il lungo ponte del 2 giugno si configura di fatto come la prima, significativa, prova tecnica generale dell’estate targata 2026 lungo le coste del versante ionico e adriatico del Salento. E - da Leuca ad Otranto, da Ugento a Gallipoli sino all'Area Marina Protetta Porto Cesareo - si potrebbe dire “buona la prima”. Visto che ombrelloni e lettini sul mare sono occupati con una percentuale che va dal 70 al 90%. In questi giorni di festa, che andranno avanti fino a domani, con le temperature ormai estive, migliaia di visitatori hanno scelto spiaggia e mare quale destinazione privilegiata per trascorrere un momento all’insegna del relax, del sole e della scoperta delle eccellenze paesaggistiche del territorio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, prove d?estate: i lidi verso il pienone con la pecca dei parcheggi

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