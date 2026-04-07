Prove generali d’estate I reggiani scelgono i lidi Il Po preso d’assalto

Durante il fine settimana di Pasqua, molte persone hanno visitato i lidi reggiani lungo il corso del Po, approfittando della riapertura di bar e ristoranti. Migliaia di visitatori hanno affollato le aree delle golene e delle spiagge, creando un flusso intenso di persone che ha riempito le zone di relax e svago. Questa occasione ha rappresentato una prima prova della stagione estiva in termini di afflusso e attività.

Prove generali d’estate sui lidi reggiani del Po. Il fine settimana di Pasqua è stato un "banco di prova" in vista della stagione calda, con migliaia di persone che hanno affollato le zone dei lidi e delle golene, grazie anche alla riattivazione dei vari locali con ristorazione e servizio bar. A Guastalla, pur se il chiosco "Peace in Po" è ancora chiuso in attesa del completamento dei lavori in seguito al cambio gestione, sono stati numerosi i visitatori, arrivati anche da altre regioni, che hanno trascorso qualche ora in riva al fiume. Come ogni weekend non sono mancati mini raduni di motociclisti, oltre a vetture sportive, in bella mostra al lido. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prove generali d’estate. I reggiani scelgono i lidi. Il Po preso d’assalto Prove d’estate all’Elba, turisti pronti all’assalto: l’incantesimo si ripete, ma attenzione alle stradePortoferraio (Livorno), 7 aprile 2026 – Anche quest’anno l’incantesimo si è compiuto. Leggi anche: Al via la stagione sui lidi: "Buone sensazioni per l’estate". Pesa il nodo Bolkestein Argomenti più discussi: Prove generali d’estate. I reggiani scelgono i lidi. Il Po preso d’assalto; Pasqua 2026: a Venezia, prove generali per la nuova stagione turistica; Artemis, seconda fase: cosa sapere sulla nuova missione, le prove generali per il ritorno dell'uomo sulla Luna; Angelina Mango canta nei teatri d'estate: concerto al Teatro di Verdura per il Dream Pop Fest. Gasparino1948. Yugure · She Share Story (for Vlog). Prove generali per le box natalizie! Ecco alcuni prodotti che ne dite! #gasparino #macelleria #tripperia #gastronomia #natale #box #food #fy - facebook.com facebook