La classifica dei migliori lidi d' Italia | un premio per una struttura nel Salento
Una struttura nel Salento è stata inserita nella classifica dei migliori lidi d’Italia, secondo una nuova guida dedicata ai beach club. La lista include anche stabilimenti situati nel Sud del paese. La selezione si basa su criteri di qualità e servizi offerti ai clienti. La guida raccoglie i migliori stabilimenti balneari, evidenziando le eccellenze del settore nel territorio nazionale. Nessun dettaglio è stato fornito sui nomi specifici delle strutture o sui criteri di valutazione.
Ci sono anche stabilimenti del Sud tra i migliori lidi d?Italia premiati dalla nuova guida dedicata ai beach club. Tra i riconoscimenti principali spiccano Alpemare di Forte dei Marmi e Lido. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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