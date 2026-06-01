Un agricoltore di 36 anni ha perso la vita in un incidente sulla S.P. 107, nel territorio di Salice Salentino. L’uomo, coinvolto in uno scontro tra un’auto e un’ape, ha riportato ferite gravissime ed è deceduto sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Incidente mortale sulla S.P. 107, nel territorio di Salice Salentino. A perdere la vita un agricoltore di 36 anni, Cosimo Barbetta, deceduto a causa delle gravi ferite riportate nel violento impatto tra l'ape su cui viaggiava e un'autovettura. Il dramma si è consumato questa mattina, attorno alle 7, nel nord Salento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima era alla guida di un'Ape e stava effettuando una manovra di svolta per immettersi sulla strada principale. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo a tre ruote si è scontrato con un’Audi A4 condotta da un uomo di 65 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, incidente tra auto e Ape: muore giovane agricoltore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tragico incidente nel Salento, scontro tra auto e moto sulla provinciale: muore 50enneUn incidente mortale è avvenuto lungo la provinciale 72 che collega Casarano a Ugento, nel Salento.

Scontro tra auto e moto, muore giovane ciociaro dopo un tragico incidente a RomaUn incidente tra un'auto e una moto si è verificato questa mattina nei pressi della stazione Tuscolana a Roma.

Temi più discussi: Violento schianto tra auto e Ducati all’ingresso del paese, in ospedale un motociclista 26enne; Scontro tra Mesagne e San Vito dei Normanni: 3 auto coinvolte, muore una donna, altri 3 i feriti; Incidente tra Alezio e Gallipoli: operaio in bici travolto da auto pirata, è grave al Fazzi; Incidente a Montella, scontro frontale tra auto: muore donna di 80 anni.

Salento, incidente tra auto e Ape: muore giovane agricoltoreIncidente mortale sulla S.P. 107, nel territorio di Salice Salentino. A perdere la vita un agricoltore di 36 anni, deceduto a causa delle gravi ferite riportate nel violento impatto tra ... quotidianodipuglia.it

Brindisi, incidente stradale sulla SS 605: tre auto coinvolteMomenti di forte apprensione nel pomeriggio lungo la Strada Statale 605 del Salento, nel tratto compreso tra Mesagne e San Vito dei Normanni, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha co ... brindisilibera.it