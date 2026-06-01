Salento incidente tra auto e Ape | muore giovane agricoltore

Da quotidianodipuglia.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un agricoltore di 36 anni ha perso la vita in un incidente sulla S.P. 107, nel territorio di Salice Salentino. L’uomo, coinvolto in uno scontro tra un’auto e un’ape, ha riportato ferite gravissime ed è deceduto sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

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Incidente mortale sulla S.P. 107, nel territorio di Salice Salentino. A perdere la vita un agricoltore di 36 anni, Cosimo Barbetta, deceduto a causa delle gravi ferite riportate nel violento impatto tra l'ape su cui viaggiava e un'autovettura. Il dramma si è consumato questa mattina, attorno alle 7, nel nord Salento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima era alla guida di un'Ape e stava effettuando una manovra di svolta per immettersi sulla strada principale. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo a tre ruote si è scontrato con un’Audi A4 condotta da un uomo di 65 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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