Salento il frantoio di 127 anni più forte della Xylella La storia di CazzettaEconomia circolare

Un frantoio di 127 anni nel Salento resiste alla Xylella, testimonianza di una tradizione olivicola radicata. La struttura, ancora attiva, rappresenta un esempio di economia circolare e di resilienza delle terre di Puglia. La produzione di olio continua a essere parte integrante del paesaggio e della cultura locale, riflettendo un legame storico con il territorio. La storia del frantoio di Cazzetta si inserisce in un contesto di lunga tradizione agricola nella regione.

Il legame tra l’olio e le terre di Puglia è ultrasecolare e ne rispecchia i tratti identitari, dal sistema produttivo al patrimonio immateriale. Il Frantoio Cazzetta si trova a Palmariggi, nel Salento, e produce olio da sei generazioni, dal 1899. Raffaele Cazzetta, amministratore unico dell’azienda di famiglia, non nasconde l’emozione nel ricostruire una “staffetta” lunga oltre 120 anni, che oggi porta avanti insieme ai figli Francesco e Giorgio e al fratello Roberto. La storia dell'azienda «Le radici del nostro frantoio risalgono all’Ottocento, quando i coniugi Francesco Cazzetta e Giuliana Volpe erano dediti alla produzione di olio lampante, allora molto diffuso per diversi utilizzi, tra cui la pubblica illuminazione». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, il frantoio di 127 anni più forte della Xylella. La storia di Cazzetta.«Economia circolare»

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