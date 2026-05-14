Economia circolare Italia leader in Europa ma sempre più dipendente dalle importazioni

L’Italia si distingue in Europa per il suo alto livello di economia circolare, confermandosi come uno dei Paesi più avanzati in questo settore. Tuttavia, nonostante i progressi, il Paese continua a fare affidamento principalmente sulle importazioni di materiali provenienti da altri paesi europei e non solo. Questa dipendenza si riflette nelle statistiche sulla quantità di risorse estere che entrano nel territorio nazionale, anche in presenza di politiche e iniziative volte a favorire il riciclo e il riutilizzo interno.

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L’Italia è leader in Europa per la circolarità, ma resta il Paese più dipendente dalle importazioni di materiali tra le grandi economie dell’UE. Il 46,6% delle materie prime trasformate proviene dall’estero, contro una media UE del 22,4%, con la Spagna al 39,8%, la Germania al 39,5% e la Francia al 30,8%. Il costo di questa dipendenza sta diventando sempre più insostenibile. Nel 2025 la spesa per le importazioni di materiali ha sfiorato i 600 miliardi di euro, con un aumento del +23,3% rispetto al 2021, pur con volumi complessivi in calo. Il costo dei metalli – nichel, rame, acciaio – è cresciuto del 18% e rappresenta il 40% del valore totale delle importazioni nazionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nutri.M.E.N.T.I: dalle mense scolastiche un modello di economia circolare di quartiereTESTO di Monica Sozzi del Comitato di Redazione del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, pubblicato il 15 aprile 2026 Nelle... Dalla BEI 225 milioni di euro a Iren per promuovere l'economia circolare e l'efficienza energetica in ItaliaDalla BEI 225 milioni di euro a Iren per promuovere l’economia circolare e l’efficienza energetica in Italia • Finanziamento BEI a sostegno del piano... Temi più discussi: Conferenza Nazionale sull’Economia Circolare 2026 | Il programma; Hera e Saipem avviano partnership strategica per transizione energetica ed economia circolare in Italia; Edo Ronchi: Italia tra i più vulnerabili in Europa sulle materie prime, anche prima di Hormuz; Letture verdi di ARPA Toscana, a colloquio con Emanuele Bompan - SNPA. Italia leader Ue nel riciclo, ma dipende dall'estero per materie prime. I dati emersi a Roma alla Conferenza sull'economia circolare #ANSA x.com Economia circolare: l'Italia è leader in Europa ma a rischio per le importazioniL’Italia è leader in Europa per la circolarità, ma resta il Paese più dipendente dalle importazioni di materiali tra le grandi economie dell’UE. Il 46,6% delle materie prime trasformate proviene dall’ ... alternativasostenibile.it Ambiente: economia circolare, Italia leader in Europa(Teleborsa) - L’Italia è leader in Europa per la circolarità, ma resta il Paese più dipendente dalle importazioni di materiali tra le grandi economie dell’UE. Il 46,6% delle materie prime trasformate ... finanza.repubblica.it