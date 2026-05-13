Il tour di A2A nei Municipi milanesi | Rinnovabili ed economia circolare I pilastri per il futuro della città

A2A sta portando avanti un tour nei Municipi di Milano, coinvolgendo i quartieri dal Gratosoglio a San Siro, passando per Barona e Lorenteggio. Nei Municipi 5, 6 e 7, l'azienda si concentra su iniziative legate alle energie rinnovabili e all'economia circolare. Amsa, controllata di A2A, si occupa della pulizia di 763 chilometri di strade, oltre a gestire 165 aree cani e 329 zone dedicate ai giochi per bambini.

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Dal Gratosoglio fino a San Siro, passando per la Barona e Lorenteggio. Municipi 5, 6 e 7. In quest’area Amsa, controllata di A2A, copre la pulizia di 763 chilometri di strada, 165 aree cani e 329 aree giochi. Ogni settimana 5.584 chilometri di strada sono percorsi dallo spazzamento meccanizzato. I cestini stradali, invece, vengono svuotati 45.097 volte a settimana. Nella città la totalità dei rifiuti solidi urbani viene destinata al recupero di materia (63%) o alla produzione di energia (37%). Sono alcuni numeri di una quotidianità che si percepisce appena. La multiutility A2A prosegue il suo tour nei Municipi di Milano e fa tappa nel versante sud-ovest.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il tour di A2A nei Municipi milanesi: "Rinnovabili ed economia circolare. I pilastri per il futuro della città" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Economia circolare: 4 nuovi podcast per cambiare il futuro dei rifiutiLa Regione Emilia-Romagna, collaborando con Arpae, ha lanciato una serie di quattro episodi audio dedicati all’economia circolare, intitolata Se non... Cascina premiata a "Rifiuti ed Economia Circolare"Il Comune di Cascina è stato premiato durante la Conferenza regionale toscana su “Rifiuti ed Economia Circolare” per gli importanti risultati... Argomenti più discussi: Il tour di A2A nei Municipi milanesi: Rinnovabili ed economia circolare. I pilastri per il futuro della città; Da Boni al maestro Bahrami Il tour che attraversa l’italia; A2A in tour nei quartieri. Dal teleriscaldamento alle nuove cabine primarie. Il piano da 4,5 miliardi; A2A, bilancio approvato. Confermati Mazzoncini e Tasca. Ho costruito un bus di contesti A2A, che ti aiuta a garantire che ogni agente utilizzi lo stesso contesto ottimizzato. reddit A2A, roadshow nei quartieri: il dialogo con il territorio è aperto nel segno di decarbonizzazione e serviziLa seconda edizione dell’appuntamento organizzato dal gruppo e dalla sua rete di aziende che lavorano sul territorio: illustrato l’impatto di un piano da 4,5 miliardi stanziati per il periodo 2024-203 ... ilgiorno.it