Sal Da Vinci ha presentato il suo nuovo album “Per Sempre Sì” durante un evento a Villa Clerici. L’artista ha affermato che il termine “neomelodico” non è negativo, ma diventa problematico se usato per ghettizzare. La serata si è svolta in un’atmosfera intima, con luci soffuse e candele bianche, attirando un pubblico di appassionati. Nessuna presenza di altre figure pubbliche o ufficiali, solo musica e parole dell’artista.

Nella splendida cornice settecentesca di Villa Clerici, tra luci soffuse, candele bianche e atmosfere cinematografiche, Sal Da Vinci ha celebrato il release party del suo nuovo album Per Sempre Sì, pubblicato da Atlantic Records Italy, Warner Music Italy e Cose Production, prodotto da Adriano Pennino, trasformando Milano in un luogo sospeso tra musica, emozioni e condivisione. Sal Da Vinci presenta il disco “Per Sempre Sì”. Il disco arriva in uno dei momenti più importanti della carriera di Sal Da Vinci, dopo il successo brano “Per sempre sì”, vincitore del Festival di Sanremo e successivamente presentato in gara all’Eurovision Song Contest. L’evento, curato nei minimi dettagli, aveva il sapore di una vera e propria esperienza immersiva. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Sal Da Vinci presenta il disco “Per Sempre Sì” in una notte magica a Villa Clerici: “Neomelodico non è un termine negativo, il problema è quando si usa per ghettizzare”

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Nella cornice di Villa Clerici Sal Da Vinci presenta il nuovo album di inediti Per Sempre sì, in uscita venerdì 29 maggio: per il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo instore in Feltrinelli Duomo mercoledì 3 giugno alle 16.00 x.com

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