Anche Per sempre sì di Sal Da Vinci è disco d’oro | centomila copie a un mese da Sanremo 2026

Il brano “Per sempre sì” di Sal Da Vinci ha ottenuto il riconoscimento di disco d’oro, vendendo centomila copie a circa un mese dall’inizio di Sanremo 2026. Nonostante una diminuzione della diffusione in radio, il pezzo si mantiene tra i più ascoltati e apprezzati del Festival.

“Per sempre sì” di Sal Da Vinci è disco d’oro a un mese da Sanremo 2026: tra i brani più forti del Festival, nonostante il calo in radio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Per sempre sì - Sal Da Vinci (Sanremo 2026) testo / lirycs

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