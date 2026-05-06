Sal Da Vinci Per sempre sì è il titolo del nuovo disco | nuova fase nella sua carriera

Da dilei.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si può dire che la carriera di Sal Da Vinci abbia conosciuto un prima e un dopo il trionfo al Festival di Sanremo. Non era di certo uno sconosciuto prima, anzi. Parliamo di un artista dalla lunga carriera e con più di una hit su scala nazionale. Il grado d’interesse registrato nei suoi confronti quest’anno, però, non ha precedenti. In tantissimi fanno il tifo per lui, anche al di fuori della Campania. Al netto delle varie polemiche, che post Ariston compaiono sempre in varie forme, è innegabile che ogni suo passo sia un trionfo. E ora ha anche annunciato il suo nuovo album, poco prima dell’inizio dell’Eurovision. Per sempre sì, nuovo album. Su Spotify il suo successo è indiscutibile, anche se il brano vincitore di Sanremo 2026 si è fatto un po’ desiderare in radio.🔗 Leggi su Dilei.it

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Sal Da Vinci Per sempre sì Testo

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