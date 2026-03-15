Ascolti Tv 14 marzo 2026 | Sanremo Top batte il concerto di Sal Da Vinci Scotti vince su Affari Tuoi

Da fanpage.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 marzo 2026, la seconda serata di Sanremo Top ha superato il concerto di Sal Da Vinci trasmesso su Canale 5, intitolato

La seconda serata di Sanremo Top si è aggiudicata la sfida degli ascolti tv contro Canale5 che aveva trasmesso il concerto di Sal Da Vinci, Stasera che sera. In access prime time è ancora Gerry Scotti a prevalere su Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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