Ascolti Tv 14 marzo 2026 | Sanremo Top batte il concerto di Sal Da Vinci Scotti vince su Affari Tuoi
Il 14 marzo 2026, la seconda serata di Sanremo Top ha superato il concerto di Sal Da Vinci trasmesso su Canale 5, intitolato
La seconda serata di Sanremo Top si è aggiudicata la sfida degli ascolti tv contro Canale5 che aveva trasmesso il concerto di Sal Da Vinci, Stasera che sera. In access prime time è ancora Gerry Scotti a prevalere su Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Ascolti tv 14 marzo 2026: Sanremo Top, Sal Da Vinci Concerto – Stasera che sera!, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Leggi anche: Ascolti tv 14 marzo 2026: Sanremo Top (17.9%), Sal Da Vinci Concerto – Stasera che sera! (15.2%), Affari Tuoi, (24.1%) La Ruota della Fortuna (25.4%)| Dati Auditel
Contenuti e approfondimenti su Ascolti Tv 14 marzo 2026 Sanremo Top...
Temi più discussi: Ascolti tv, chi ha vinto tra Sanremo Top e l'ultima puntata di C'è Posta per Te; Ascolti tv, C’è posta per te di De Filippi batte Sanremo top di Conti. De Martino supera Scotti; 'Sanremo Top' oggi 14 marzo, le anticipazioni del secondo appuntamento; Sanremo Top, ultima puntata: i cantanti e la scaletta di stasera. Sul palco Sayf e Samurai Jay.
Ascolti tv sabato 14 marzo: Sanremo Top, Sal Da Vinci – Stasera che seraAscolti tv 14 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it
Gli ascolti del sabato sotto tono: Sanremo TOP fa il flop bis, Canale 5 perde di pocoAscolti parecchio deboli al sabato sera: vince di pochissimo Sanremo TOP contro il concerto in replica di Sal da Vinci ... ultimenotizieflash.com
Ho una lacrima che sta scendendo dal mio occhio”. Patty Pravo, ospite a Sanremo Top, è stata protagonista di un siparietto che ha fatto sorridere tutti in studio. Appena salita sul palco, ha detto a Carlo Conti di avere gli occhi lucidi. Subito le viene passato un f facebook
Sanremo Top, scaletta: chi canta nella festa d'addio di Carlo Conti al Festival (ordine e orario) x.com