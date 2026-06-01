Sagre cantine aperte regate | cosa fare fino al 2 giugno a Venezia e dintorni

Fino al 2 giugno, nel Veneziano si svolgono numerose iniziative, tra cui sagre, aperture di cantine e regate. Le sagre propongono piatti con prodotti locali, mentre le cantine organizzano eventi e visite. Le regate in mare sono aperte al pubblico e si svolgono lungo la laguna e le acque circostanti. Molte di queste attività si tengono sia sulla terraferma che in zona lagunare, offrendo un calendario ricco di eventi fino all'inizio di giugno.

Nell'ultimo weekend del mese sono tante le iniziative nel Veneziano, tra laguna e terraferma. Inizia la stagione delle sagre dove si mangiano i prodotti tipici, aprono le cantine con tanti eventi, e per chi ama il mare ci sono regate da seguire. Abbiamo selezionato le manifestazioni di rilievo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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