Sagra di Chiesanuova 2026

La Sagra di Chiesanuova si svolgerà dal 5 al 7 e dal 12 al 14 giugno 2026. L'evento offrirà una varietà di cibo, tra cui costine e opzioni vegane, per soddisfare tutti i gusti. L'iniziativa invita il pubblico a partecipare per gustare buon cibo e trascorrere del tempo insieme. La manifestazione si terrà in due fine settimana consecutivi, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale e visitatori.

La Sagra di Chiesanuova torna anche quest'anno nei giorni 5-6-7 e 12-13-14 giugno 2026 «Passa a trovarci per buonissimo cibo e buona compagnia!Da costine a offerte vegane, ce n'è per tutti i gusti».? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?PrenotazioniPrenota tramite il seguente link. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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