Sagra dello Stuppolo ‘Sagra di Qualità’ la Pro Loco dedica il riconoscimento a Maurizio

La Pro Loco di San Salvatore ha assegnato un riconoscimento a Maurizio durante la Sagra dello Stuppolo ‘Sagra di Qualità’. L’onorificenza, riconosciuta a livello nazionale dall’Unpli, celebra l’eccellenza campana nel settore. La cerimonia ha coinvolto anche il ricordo del giovane chef scomparso, a cui è stato dedicato il premio. La regione mantiene la sua tradizione di qualità e autenticità.

La Campania si conferma terra di tradizioni autentiche e qualità riconosciuta a livello nazionale. Tra le realtà premiate al Senato della Repubblica nell’ambito delle “Sagre ed Eventi di Qualità” promosse dall’Unpli, spicca San Salvatore Telesino con la sua storica Festa dello Struppolo, simbolo di identità, comunità e cultura gastronomica. Un riconoscimento importante, che arriva al termine di un rigoroso percorso di valutazione basato su parametri organizzativi, sicurezza, sostenibilità, valorizzazione del territorio e qualità dell’offerta. Un risultato che premia anni di lavoro meticoloso della Pro Loco e di un’intera comunità che ha saputo trasformare una tradizione locale in un evento capace di affacciarsi con autorevolezza sul panorama nazionale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sagra dello Stuppolo ‘Sagra di Qualità’, la Pro Loco dedica il riconoscimento a Maurizio Articoli correlati Sagra dello Stuppolo ‘Evento di Qualità’, la Pro Loco dedica il riconoscimento a MaurizioLa Campania si conferma terra di tradizioni autentiche e qualità riconosciuta a livello nazionale. Leggi anche: Maniace, la Sagra della Ricotta e della Provola ottiene il riconoscimento di “Sagra di Qualità” Una selezione di notizie su Sagra dello Stuppolo 'Sagra di Qualità'... Premiati al Senato sagre ed eventi locali di Qualità(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Dalla 'Sagra delle Pappardelle al Sugo di Papera' di Montegualtieri a quella 'del Carciofo Violetto' di Niscemi, che ... notizie.tiscali.it Sagre di qualità, premiata anche quella delle pappardelle di MontegualtieriROMA - C’è anche Niscemi con la sua Sagra del carciofo violetto tra le realtà premiate oggi dall’Unpli. L’Unione Pro Loco d’Italia ha dato appuntamento oggi nella Sala Koch del Senato per assegnare 44 ... ekuonews.it