Pietrelcina la Sagra del Carciofo punta al marchio Sagra di Qualità dell’UNPLI

A Pietrelcina, la 46esima edizione della Sagra del Carciofo si è conclusa con il tutto esaurito. L’evento, dedicato a questa pianta, ha attirato numerosi visitatori e appassionati, confermandosi come un appuntamento importante per la regione. La manifestazione ha ricevuto l’intenzione di ottenere il marchio “Sagra di Qualità” dall’Unione Nazionale delle Pro Loco Italiane (UNPLI).

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