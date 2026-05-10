Pietrelcina la Sagra del Carciofo punta al marchio Sagra di Qualità dell’UNPLI
A Pietrelcina, la 46esima edizione della Sagra del Carciofo si è conclusa con il tutto esaurito. L’evento, dedicato a questa pianta, ha attirato numerosi visitatori e appassionati, confermandosi come un appuntamento importante per la regione. La manifestazione ha ricevuto l’intenzione di ottenere il marchio “Sagra di Qualità” dall’Unione Nazionale delle Pro Loco Italiane (UNPLI).
È quanto emerso al termine dell’incontro sulle “Tradizioni che generano valore: il carciofo di Pietrelcina tra cultura e turismo”, promosso a Pietrelcina nell’ambito della 46.ma edizione della “Sagra del Carciofo”, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Al termine del convegno relatori ed autorità si sono recati al Parco Colesanti per dare il via alle degustazioni. A tagliare il nastro, dopo la benedizione di Fra’ Daniele Moffa, oltre al sindaco Mazzone e al presidente Mastronardi, sono intervenuti, tra gli altri, l’Assessore regionale Serluca, Nino Lombardi (Presidente della Provincia di Benevento), l’on.🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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