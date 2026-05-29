Sagra delle ciliegie primi bagni a Sistiana e grandi concerti | cosa fare a Trieste e dintorni nel weekend

Da triesteprima.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 29 maggio si apre un lungo fine settimana con il ponte del 2 giugno, offrendo molte opportunità di svago. Tra gli eventi, spicca la Sagra delle ciliegie, mentre a Sistiana si segnalano i primi bagni in mare. In programma anche grandi concerti che si svolgono tra la città e il Carso. La giornata di lunedì permette di prolungare le attività e vivere appieno il tempo libero disponibile.

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Quello che inizia oggi 29 maggio è un lungo fine settimana interessato dal ponte del 2 giugno. Lunedì, infatti, la possibilità di allungare il weekend è ghiotta e ad impreziosire il tempo libero disponibile ci pensa la lunga lista di eventi in programma tra la città e il Carso, ma anche tra. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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