Sagra della pecora alvitana 2026

Notizia in breve

La seconda edizione della Sagra della Pecora alvitana si terrà sabato 6 giugno, a partire dalle 20:00, in piazza dei Cappuccini, nel belvedere di Alvito. L’evento, molto atteso, prevede degustazioni e momenti di intrattenimento dedicati alla tradizione locale. La manifestazione si svolgerà all’aperto, con accesso libero e senza prenotazione. La piazza sarà aperta al pubblico per tutta la serata, offrendo un’occasione di incontro e scoperta delle specialità gastronomiche.