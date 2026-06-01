Sagra della pecora alvitana 2026
La seconda edizione della Sagra della Pecora alvitana si terrà sabato 6 giugno, a partire dalle 20:00, in piazza dei Cappuccini, nel belvedere di Alvito. L’evento, molto atteso, prevede degustazioni e momenti di intrattenimento dedicati alla tradizione locale. La manifestazione si svolgerà all’aperto, con accesso libero e senza prenotazione. La piazza sarà aperta al pubblico per tutta la serata, offrendo un’occasione di incontro e scoperta delle specialità gastronomiche.
Torna a grande richiesta la Sagra Alvitana della Pecora – 2ª edizione!Appuntamento sabato 6 giugno dalle ore 20:00 in Piazza dei Cappuccini (Belvedere) ad Alvito.Una serata tutta da vivere tra sapori autentici e divertimento:Ci saranno stand gastronomici, musica dal vivo con I Cantori in terra. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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