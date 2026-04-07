Sagra della pecora a Frasso Sabino

Sabato 11 aprile si svolge a Frasso Sabino, in provincia di Rieti, la sagra dedicata alla pecora. La giornata inizia con l’evento Morning Club, prosegue con l’AperiPecora e si conclude con grandi tavolate per il pranzo. La manifestazione coinvolge diverse attività e momenti di socializzazione legati alla tradizione locale. La sagra si svolge nel centro del paese e si rivolge a residenti e visitatori.

Sabato 11 aprile c'è il “Pecoraduno” a Frasso Sabino, in provincia di Rieti. Si parte con il Morning Club, si continua con l’AperiPecora e si arriva alle grandi tavolate del pranzo.Nel pomeriggio e fino a sera, la festa continua tra musica e convivialità.Ore 10:00 – Morning ClubDisco anni ’90Ore 11:00 – AperiPecoraOre 12:00 – PecoRANZODalle 17:00 – Musica dal vivoLive Rock con Mutere La domenica della sagra, dedicata a famiglie e convivialità. Laboratori, musica dal vivo e l’aperitivo che accompagna verso il grande pranzo. Una giornata lenta e festosa da vivere insieme, tra tradizione, buon cibo e aria di festa.Ore 10:00 – Visita guidata gratuitaGrotta dei Massacci 🔗 Leggi su Romatoday.it

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La Sagra della Pecora, quarta edizioneC'è una grande tradizione a Campi Bisenzio per quanto riguarda la cucina: riguarda i piatti a base di pecora. E l'appuntamento con la sagra in questo caso è domenica 21 dicembre. Il menu sarà tutto a ... lanazione.it

A Maniace torna la sagra della ricotta e della provola dei Nebrodi 1, 2 e 3 maggio I dettagli nell'articolo di Onda TV https://ondatv.it/38-ultime-notizie/46179-a-maniace-torna-la-sagra-della-ricotta-e-della-provola-dei-nebrodi.html - facebook.com facebook