A Doganella di Ninfa | la XXII edizione della Sagra della Pecora

Domenica 31 maggio si svolge a Doganella di Ninfa la ventiduesima edizione della Sagra della Pecora, organizzata dal Comitato Parrocchiale di Santa Maria Assunta. L’evento prevede bancarelle e stand dedicati alla carne di pecora, oltre a musica e intrattenimento per i visitatori. La manifestazione si tiene nel centro del paese, attirando residenti e visitatori della zona.

Tutto pronto per la 22° edizione della Sagra della Pecora che animerà Doganella di Ninfa domenica 31 maggio, organizzata dal Comitato Parrocchiale di Santa Maria Assunta.Nella ampia area coperta vicina alla chiesa si potranno gustare gli ottimi piatti della tradizione, preparati secondo le. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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