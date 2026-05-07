Arriva Saetly | è un cane da guardia ma non morde Perché è un robot

A Perugia è stato presentato Saetly, un robot progettato come cane da guardia che non morde. Questo dispositivo combina tecnologie avanzate per monitorare le aree protette senza mettere in atto azioni violente. Saetly è in grado di sorvegliare i luoghi di sicurezza, offrendo un metodo alternativo alla presenza di cani tradizionali. La sua funzione principale è garantire la vigilanza senza rischi di aggressioni.

PERUGIA – Quando il lusso sposa la sicurezza arriva Saetly. E’ il cane da guardia che vigila ma non aggredisce. Linee contemporanee, bello come un pezzo di design è un sofisticato robot. Il prototipo è nato in casa dell’azienda Saet, guidata da Simone Tomassini. Ma perché un cane robot, cosa ha di speciale e soprattutto quali performance offre rispetto ad un quattrozampe in carne ed ossa? "Il nostro ‘know how’ tecnologico ben si sposa con la bellezza - dice il manager -. In un contesto in cui architettura, arte e tecnologia dialogano in modo sempre più integrato, la sicurezza non è più un semplice elemento aggiuntivo, ma una componente fondamentale del linguaggio progettuale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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