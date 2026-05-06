Durante la Milano Design Week, un'azienda umbra ha presentato un cane da guardia robotico chiamato Saetly. Questo robot è progettato per monitorare gli ambienti senza mai attaccare. La sua funzione principale è quella di sorvegliare, mantenendo un atteggiamento di controllo costante. La presentazione ha attirato l’attenzione sulla tecnologia robotica applicata alla sicurezza, senza coinvolgere persone o eventi specifici.

Perugia, 6 maggio 2026 – L’ Umbria protagonista alla Milano Design Week con un'idea molto particolare. A Brera l ’azienda perugina Saet Umbria ha portato un contributo prezioso e molto apprezzato sul tema della sicurezza e non solo, proponendo un cane da guardia forse più efficiente di un doberman: si tratta infatti di un robot. Si chiama Saetly ed ha il compito di vigilare sulle aree esterne delle proprietà private attraverso sofisticati sistemi tecnologici, senza però i comportamenti aggressivi tipici delle razze da guardia. Design ed efficienza. "In un contesto in cui architettura, arte e tecnologia dialogano in modo sempre più integrato - spiega Simone Tomassin i di la sicurezza non è più un semplice elemento aggiuntivo, ma una componente fondamentale del linguaggio progettuale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il cane da guardia Saetly controlla tutto e non aggredisce. Ma è un robot

Questo cane robot fuoristrada è la macchina più folle del mondo

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