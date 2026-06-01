Russia la marina francese intercetta una petroliera di Mosca nell’Atlantico

La Marina francese, con il supporto del Regno Unito, ha intercettato nell’Atlantico una petroliera russa soggetta a sanzioni internazionali. La nave stava dirigendosi verso un porto non specificato. Non sono stati forniti dettagli sul nome della petroliera o sul suo carico. L’operazione si è svolta senza incidenti. La nave è stata fermata e sottoposta a controlli da parte delle forze navali francesi e britanniche.

La Marina francese, con il sostegno del Regno Unito, ha intercettato una petroliera soggetta a sanzioni internazionali che viaggiava dalla Russia. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l’intercettazione in un post su X, affermando che la ‘Tagor’ è stata abbordata domenica nell’Atlantico. Il post includeva un video che mostrava una persona che si calava da un elicottero sulla nave. “È inaccettabile che le imbarcazioni eludano le sanzioni internazionali, violino il diritto del mare e finanzino la guerra che la Russia conduce da più di 4 anni contro l’Ucraina”, ha scritto Macron. “Queste navi, che non rispettano le più elementari regole della navigazione marittima, rappresentano anche una minaccia per l’ambiente e la sicurezza di tutti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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La Marina francese abborda una petroliera russa nel Mediterraneo

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