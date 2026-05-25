In aumento il numero di balene nell’Atlantico Studio | Una lenta ripresa dopo la strage fatta dalla caccia industriale
Un nuovo studio ha rilevato un aumento del numero di balene nell'Atlantico sudorientale. La ricerca, condotta dal Centro di statistica per l'ecologia, l'ambiente e la conservazione di due università sudafricane, segnala una ripresa lenta dopo decenni di caccia industriale che ha decimato le popolazioni di cetacei in quella zona.
Roma, 25 maggio 2026 - Registrato un aumento significativo di balene nell'Atlantico sudorientale, a dare la buona notizia è uno studio del Centro di statistica per l'ecologia, l'ambiente e la conservazione della University of Cape Town e della Stellenbosch University. Da oltre 40 anni vietata la caccia alle balene . Una risposta della natura che era attesa da oltre 40 anni, da quando è stata vietata la caccia commerciale alle balene. Bridget James e Simon Elwen, alla guida del team di studiosi, hanno analizzato oltre 60 anni di dati relativi ad avvistamenti al largo delle coste occidentali di Namibia e Sudafrica e gli e spiaggiamenti. Esaminate balenottere azzurre antartiche e balenottere comuni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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