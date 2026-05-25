Un nuovo studio ha rilevato un aumento del numero di balene nell'Atlantico sudorientale. La ricerca, condotta dal Centro di statistica per l'ecologia, l'ambiente e la conservazione di due università sudafricane, segnala una ripresa lenta dopo decenni di caccia industriale che ha decimato le popolazioni di cetacei in quella zona.

Roma, 25 maggio 2026 - Registrato un aumento significativo di balene nell'Atlantico sudorientale, a dare la buona notizia è uno studio del Centro di statistica per l'ecologia, l'ambiente e la conservazione della University of Cape Town e della Stellenbosch University. Da oltre 40 anni vietata la caccia alle balene . Una risposta della natura che era attesa da oltre 40 anni, da quando è stata vietata la caccia commerciale alle balene. Bridget James e Simon Elwen, alla guida del team di studiosi, hanno analizzato oltre 60 anni di dati relativi ad avvistamenti al largo delle coste occidentali di Namibia e Sudafrica e gli e spiaggiamenti. Esaminate balenottere azzurre antartiche e balenottere comuni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - In aumento il numero di balene nell’Atlantico. Studio: “Una lenta ripresa dopo la strage fatta dalla caccia industriale”

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