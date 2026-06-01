Russia guerra nello spazio | così Mosca ha circondato il satellite radar ucraino che difende Kiev

Mosca ha circondato un satellite radar ucraino che protegge le forze aeree di Kiev. La mossa si inserisce in una serie di azioni militari russe che coinvolgono anche lo spazio, mentre la guerra in Ucraina, iniziata quattro anni fa, sembra essersi stabilizzata. Non sono stati forniti dettagli sulla natura delle operazioni spaziali o sulle conseguenze immediate di questa presenza militare. La situazione rimane sotto osservazione internazionale.

La minaccia di Putin si sposta nello spazio. L'offensiva in Ucraina, dopo quattro anni di guerra, si è impantanata. Decisivo nella difesa di Kiev il contributo dei dati satellitari. Ora però la Russia sta cercando le contromisure. Ne parla la televisione pubblica polacca Tvp che scrive: «Secondo un rapporto, diversi satelliti russi si sono avvicinati a un sistema radar commerciale di sorveglianza spaziale che fornisce informazioni all'Ucraina, una mossa insolita che solleva interrogativi sulle intenzioni di Mosca. Greg Gillinger, un ufficiale in pensione dell'intelligence spaziale dell'aeronautica militare americana, ha affermato che ciò potrebbe far parte di una serie più ampia di manovre per consentire ai satelliti russi di «prendere di mira (cineticamente o non cineticamente) ICEYE-X36». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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